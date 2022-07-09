ОК "Юг": оккупанты пытались прорваться на севере Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Российские захватчики пытались совершить прорыв на севере Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.
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"На Херсонщине, в районе Княжевки и Ольгиного противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Успеха не было. Получив отпор, ретировался", - говорится в сообщении.
Детали
Также отмечается, что Белую Криницу оккупанты атаковали вертолетами Ка-52, а из тяжелой артиллерии обстреляли Большую Костромку на юге Днепропетровской области.
"Поздно вечером враг укрыл "Градом" Красногригорьевку на Днепропетровщине, бил с другого берега водохранилища. Информация о разрушениях и жертвах уточняется", - добавили в ОК "Юг".
Напомним
На защите южных рубежей украинские военные уничтожили 194 российских оккупантов, 42 единицы вражеской техники и 3 склада боеприпасов захватчиков.