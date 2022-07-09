ОК "Південь": окупанти намагалися прорватися на півночі Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Російські загарбники намагалися здійснити прорив на півночі Херсонської області. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.
Цитата
"На Херсонщині, в районі Князівки та Ольгіного противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також зазначається, що Білу Криницю окупанти атакували вертольотами Ка-52, а з важкої артилерії обстріляли Велику Костромку на півдні Дніпропетровської області.
"Пізно ввечері ворог вкрив "Градом" Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з іншого берега водосховища. Інформація про руйнування і жертви уточнюється", - додали в ОК "Південь".
Нагадаємо
На захисті південних рубежів українські військові знищили 194 російських окупантів, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів загарбників.