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ОК "Південь": окупанти намагалися прорватися на півночі Херсонщини

ОК "Південь": окупанти намагалися прорватися на півночі Херсонщини

Київ • УНН

 • 207561 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Російські загарбники намагалися здійснити прорив на півночі Херсонської області. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.

Цитата

"На Херсонщині, в районі Князівки та Ольгіного противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також зазначається, що Білу Криницю окупанти атакували вертольотами Ка-52, а з важкої артилерії обстріляли Велику Костромку на півдні Дніпропетровської області.

"Пізно ввечері ворог вкрив "Градом" Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з іншого берега водосховища. Інформація про руйнування і жертви уточнюється", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо 

На захисті південних рубежів українські військові знищили 194 російських окупантів, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів загарбників.

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