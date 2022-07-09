ОК "Південь": окупанти намагалися прорватися на півночі Херсонщини

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"На Херсонщині, в районі Князівки та Ольгіного противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що Білу Криницю окупанти атакували вертольотами Ка-52, а з важкої артилерії обстріляли Велику Костромку на півдні Дніпропетровської області.

"Пізно ввечері ворог вкрив "Градом" Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з іншого берега водосховища. Інформація про руйнування і жертви уточнюється", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо

На захисті південних рубежів українські військові знищили 194 російських окупантів, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів загарбників.