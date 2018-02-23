ОИ-2018: Германия победила в мужском лыжном двоеборье

Немецкая национальная команда в составе Ридзека, Риссле, Гайгера и Френцеля финишировала первыми с результатом 46:09,8 мин. Серебряный комплект достался Норвегии, а именно Андерсону, Рииберу, Гробак и Шмиду. Тройку лучших замкнули австрийцы — Денифль, Грубер, Зайдль и Клапфер.

Таким образом, немец Френцель стал трехкратным олимпийским чемпионом, а “золото” в двоеборье стало 13-м для сборной Германии на Играх в Пхенчхане.

Отметим, что командные соревнования включали в себя прыжки с большого трамплина и лыжную эстафету 4×5 км. Всего за победу боролись десять сборных.

Добавим также, по сообщению оргкомитета Игр в Пчьончхани, шесть стран выступят на своих первых зимних Играх Малайзия, Сингапур, Эквадор, Эритрея, Косово и Нигерия.