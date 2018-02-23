ОІ-2018: Німеччина тріумфувала в чоловічому лижному двоєборстві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. На території південнокорейського Пхьончхану відбулися змагання серед чоловіків на Олімпійських іграх в лижному двоєборстві, повідомляє УНН.
Німецька національна команда у складі Рідзека, Ріссле, Гайгера та Френцеля фінішувала першими з результатом 46:09,8 хв. Срібний комплект дістався Норвегії, а саме Андерсону, Рііберу, Гробаку та Шміду. Трійку кращих замкнули австрійці — Деніфль, Грубер, Зайдль та Клапфер.
Таким чином, німець Френцель став трьохкратним олімпійським чемпіоном, а “золото” в двоєборстві стало 13-м для збірної Німеччини на Іграх в Пхьончхані.
Зазначимо, що командні змагання включали в себе стрибки з великого трампліна і лижну естафету 4×5 км. Загалом за перемогу змагалися десять збірних.
Додамо також, за повідомленням оргкомітету Ігор в Пчьончхані, шість країн виступлять на своїх перших зимових Іграх: Малайзія, Сінгапур, Еквадор, Еритрея, Косово і Нігерія.