Ограничение энергетических доходов рф, санкции и не только: обнародовано заявление министров иностранных дел стран G7

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
g7G7
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  34287 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  75246 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  203479 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  235150 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232305 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176086 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119425 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129639 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140076 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138227 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Новости по теме
Ограничение энергетических доходов рф, санкции и не только: обнародовано заявление министров иностранных дел стран G7

Ограничение энергетических доходов рф, санкции и не только: обнародовано заявление министров иностранных дел стран G7

  •  2001 просмотра
Польские фермеры продолжают блокировать грузовики на границе на четырех КПП

Польские фермеры продолжают блокировать грузовики на границе на четырех КПП

  •  2279 просмотра
Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка россии - Reuters

Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка россии - Reuters

  •  1955 просмотра
Вражеский обстрел Днепра: патрульные показали первые минуты после удара

Вражеский обстрел Днепра: патрульные показали первые минуты после удара

  •  3428 просмотра
Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"

Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"

  •  4160 просмотра
В НАТО обеспокоены поддержанным парламентом Грузии законопроектом об "иноагентах"

В НАТО обеспокоены поддержанным парламентом Грузии законопроектом об "иноагентах"

  •  4049 просмотра
"Крайне важно", чтобы Украина немедленно получила больше ресурсов - Блинкен

"Крайне важно", чтобы Украина немедленно получила больше ресурсов - Блинкен

  •  4524 просмотра
За три месяца этого года БЭБ возместило в бюджет более 1 млрд грн

За три месяца этого года БЭБ возместило в бюджет более 1 млрд грн

  •  4649 просмотра
Обсудили дальнейшее сотрудничество и факты нарушения россией норм международного гуманитарного права: Лубинец встретился с послом Швейцарии

Обсудили дальнейшее сотрудничество и факты нарушения россией норм международного гуманитарного права: Лубинец встретился с послом Швейцарии

  •  5966 просмотра
Продавали поддельные наушники под видом мирового бренда: львовские мошенники предстанут перед судом

Продавали поддельные наушники под видом мирового бренда: львовские мошенники предстанут перед судом

  •  4517 просмотра

Популярные

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

  •  103554 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены

Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены

  •  56859 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине

Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине

  •  51499 просмотра
На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ

На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ

  •  41224 просмотра
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22

Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22

  •  32158 просмотра

Публикации

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

  •  103554 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

  •  171251 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  213676 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  319724 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  329542 просмотра

Ограничение энергетических доходов рф, санкции и не только: обнародовано заявление министров иностранных дел стран G7

Министры иностранных дел G7 продолжат вводить санкции против россии и лиц и компаний из третьих стран, которые помогают россии, противодействовать попыткам обойти санкции и экспортные ограничения, оказывать давление на доходы России от энергетики и других секторов, а также изучать возможность использования иммобилизованных российских активов для поддержки Украины.

Война •   •  2001 просмотра
Ограничение энергетических доходов рф, санкции и не только: обнародовано заявление министров иностранных дел стран G7

Польские фермеры продолжают блокировать грузовики на границе на четырех КПП

Польские протестующие блокируют четыре пункта пропуска на границе с Украиной, не пропуская грузовики, но позволяя автобусам и легковым автомобилям свободно передвигаться, требуя ограничить количество грузовиков, въезжающих в Украину.

Экономика •   •  2279 просмотра
Польские фермеры продолжают блокировать грузовики на границе на четырех КПП

Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка россии - Reuters

Европейский центральный банк планирует обязать итальянский UniCredit, второй по величине банк ЕС в россии, резко сократить свои активы в рф.

Новости Мира •   •  1955 просмотра
Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка россии - Reuters

Вражеский обстрел Днепра: патрульные показали первые минуты после удара

24 человека были ранены в результате российского ракетного удара по Днепру. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

Война •   •  3428 просмотра
Вражеский обстрел Днепра: патрульные показали первые минуты после удара

Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"

Создатели оскароносного документального фильма "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко - провели первую встречу в Украине после получения премии Американской киноакадемии, привезя в страну статуэтки "Оскар" и BAFTA.

Война •   •  4160 просмотра
Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"

В НАТО обеспокоены поддержанным парламентом Грузии законопроектом об "иноагентах"

НАТО выражает обеспокоенность в связи с принятым в первом чтении законопроектом Грузии об "иностранных агентах", называя его шагом назад, который не способствует евроатлантической интеграции страны, стремящейся стать членом Альянса.

Новости Мира •   •  4049 просмотра
В НАТО обеспокоены поддержанным парламентом Грузии законопроектом об "иноагентах"

"Крайне важно", чтобы Украина немедленно получила больше ресурсов - Блинкен

Страны G7 обязались предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и артиллерии, чтобы помочь отразить российское вторжение, одновременно изучая возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Война •   •  4524 просмотра
"Крайне важно", чтобы Украина немедленно получила больше ресурсов - Блинкен

За три месяца этого года БЭБ возместило в бюджет более 1 млрд грн

За три месяца 2023 года Бюро экономической безопасности Украины вернуло в государственный бюджет более 1 миллиарда гривен по уголовным производствам, связанным с уклонением от уплаты налогов.

Экономика •   •  4649 просмотра
За три месяца этого года БЭБ возместило в бюджет более 1 млрд грн

Обсудили дальнейшее сотрудничество и факты нарушения россией норм международного гуманитарного права: Лубинец встретился с послом Швейцарии

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с Послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество со Швейцарией в сфере защиты прав человека, нарушение Россией международного гуманитарного права, принудительную депортацию украинцев, в частности детей, и механизмы их возвращения.

Война •   •  5966 просмотра
Обсудили дальнейшее сотрудничество и факты нарушения россией норм международного гуманитарного права: Лубинец встретился с послом Швейцарии

Продавали поддельные наушники под видом мирового бренда: львовские мошенники предстанут перед судом

Три человека во Львовской области продавали через Интернет поддельные наушники под видом мировых брендов, нанеся ущерб на сумму более 1,2 млн грн. Их обвинили в мошенничестве и незаконном использовании торговых марок.

Криминал и ЧП •   •  4517 просмотра
Продавали поддельные наушники под видом мирового бренда: львовские мошенники предстанут перед судом