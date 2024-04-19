Ограничение энергетических доходов рф, санкции и не только: обнародовано заявление министров иностранных дел стран G7

Министры иностранных дел стран "Группы семи" будут продолжать противодействовать любым попыткам избежать и обойти санкции и экспортные ограничения россией. Также министры намерены и в дальнейшем вводить санкции против рф, физических лиц и компаний из третьих стран, которые ей помогают. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел "Группы семи" на итальянском острове Капри, пишет УНН.

Мы по-прежнему привержены полному внедрению и выполнению наших санкций против россии и принятию новых необходимых мер. Мы будем продолжать противодействовать, тесно сотрудничая с третьими странами, любым попыткам избежать и обойти санкции и экспортные ограничения. Обращаемся к финансовым учреждениям воздерживаться от поддержки оборонно-промышленной базы россии, и мы будем принимать соответствующие последовательные шаги с нашими правовыми системами. Мы будем вводить дополнительные санкции против компаний и лиц в третьих странах, которые помогают россии в приобретении инструментов и другого оборудования, способствующего российскому производству оружия или военно-промышленному развитию - говорится в заявлении.

Главы МИД также будут продолжать оказывать значительное давление на доходы россии от энергетического и других секторов и принимать меры для усиления соответствия и обеспечения выполнения ограничения цены на нефть.

Будем продолжать принимать шаги для ограничения будущих энергетических доходов россии. Мы будем продолжать препятствовать будущему развитию энергетических проектов россии и нарушать развитие альтернатив для транспортировки энергии и других услуг. Мы будем продолжать пытаться уменьшить доходы россии от продажи металлов - добавляют главы МИД.

Напомним

Министры стран G7 заявили, что будут изучать возможности использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины и дадут рекомендации накануне саммита в Апулии (13-15 июня) обо всех возможных направлениях и вариантах.