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Ограничение энергетических доходов рф, санкции и не только: обнародовано заявление министров иностранных дел стран G7
Министры иностранных дел G7 продолжат вводить санкции против россии и лиц и компаний из третьих стран, которые помогают россии, противодействовать попыткам обойти санкции и экспортные ограничения, оказывать давление на доходы России от энергетики и других секторов, а также изучать возможность использования иммобилизованных российских активов для поддержки Украины.
Польские фермеры продолжают блокировать грузовики на границе на четырех КПП
Польские протестующие блокируют четыре пункта пропуска на границе с Украиной, не пропуская грузовики, но позволяя автобусам и легковым автомобилям свободно передвигаться, требуя ограничить количество грузовиков, въезжающих в Украину.
Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка россии - Reuters
Европейский центральный банк планирует обязать итальянский UniCredit, второй по величине банк ЕС в россии, резко сократить свои активы в рф.
Вражеский обстрел Днепра: патрульные показали первые минуты после удара
24 человека были ранены в результате российского ракетного удара по Днепру. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"
Создатели оскароносного документального фильма "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко - провели первую встречу в Украине после получения премии Американской киноакадемии, привезя в страну статуэтки "Оскар" и BAFTA.
В НАТО обеспокоены поддержанным парламентом Грузии законопроектом об "иноагентах"
НАТО выражает обеспокоенность в связи с принятым в первом чтении законопроектом Грузии об "иностранных агентах", называя его шагом назад, который не способствует евроатлантической интеграции страны, стремящейся стать членом Альянса.
"Крайне важно", чтобы Украина немедленно получила больше ресурсов - Блинкен
Страны G7 обязались предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и артиллерии, чтобы помочь отразить российское вторжение, одновременно изучая возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
За три месяца этого года БЭБ возместило в бюджет более 1 млрд грн
За три месяца 2023 года Бюро экономической безопасности Украины вернуло в государственный бюджет более 1 миллиарда гривен по уголовным производствам, связанным с уклонением от уплаты налогов.
Обсудили дальнейшее сотрудничество и факты нарушения россией норм международного гуманитарного права: Лубинец встретился с послом Швейцарии
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с Послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество со Швейцарией в сфере защиты прав человека, нарушение Россией международного гуманитарного права, принудительную депортацию украинцев, в частности детей, и механизмы их возвращения.
Продавали поддельные наушники под видом мирового бренда: львовские мошенники предстанут перед судом
Три человека во Львовской области продавали через Интернет поддельные наушники под видом мировых брендов, нанеся ущерб на сумму более 1,2 млн грн. Их обвинили в мошенничестве и незаконном использовании торговых марок.