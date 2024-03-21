ОГП обжаловал изменение меры пресечения одному из подозреваемых по делу о закупке боеприпасов

Офис генерального прокурора подал апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым одному из подозреваемых в уголовном производстве по закупке боеприпасов для армии была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в ОГП.

Как отметили в Офисе генпрокурора, основным основанием для подачи апелляции стало то, что судья 15 марта рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения с участием только представителей стороны защиты, без участия прокуроров и подозреваемого. Также основанием для обжалования решения прокуроры называют то, что избранная судом мера пресечения не обеспечит риски в уголовном производстве.

"Учитывая изложенное, Офисом Генерального прокурора в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подана апелляционная жалоба на вышеуказанное решение суда первой инстанции", - сообщили в ОГП.

О ком именно из подозреваемых идет речь в ОГП не уточнили.