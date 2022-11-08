Обзор iPhone 14 Pro Max

Внешний вид

Когда открываешь коробку, то видишь большой блок камер — в Apple iPhone 14 Pro Max сенсор основной камеры увеличили на 65%, что отразилось на размерах выступа. Apple даже пришлось видоизменить защитный картон, который закрывает смартфон. Из-за толщины блока на картоне сделали вырез под камеры, в противном случае устройство просто не поместилось бы в стандартную коробку.





Второй вау-эффект наступает, когда смартфон включился. Вырез под названием Dynamic Island даёт понять, что перед вами — представитель линейки Про. С прошлогодними моделями нет такого ощущения. К примеру, когда пользуешься базовыми Айфонами 13 или 12, создаётся впечатление, что это урезанные версии. В этом году Эпл удалось провести границу между обычными и «профессиональными» моделями.

Габариты устройства — 160.7 x 77.6 x 7.9 мм. Гаджет слегка толще, более узкий, чем предшественник. Но на глаз эту разницу не определить, она слишком мала. Материалы и дизайн в 14 Про Макс не изменились, это те же металлические рубленые торцы и стеклянная задняя панель. Устройство доступно в четырёх цветовых вариантах:

Space Black;

Silver;

Gold;

Deep Purple.

Прошлогодняя модель имела пять оттенков. Из новых цветов 14 Про Макс можно выделить глубокий фиолетовый, космический черный, который, по всей видимости, пришел на замену графитовому.

Камеры и дисплей

Поговорим о главных нововведениях экрана Айфон 14 Про Макс 2022:

Вырез Dynamic Island. Apple поменяли взаимодействие со смартфоном, теперь многозадачность сосредоточена вокруг выемки экрана. Это новый статус-бар, где динамически отображается вся информация. При обычном нажатии на «Остров» разворачивается виджет управления свернутым приложением, при долгом — можно открыть программу.

Always On Display. Матрица LTPO позволяет активно менять частоту обновления экрана — от 1 Гц до 120 Гц. Когда экран заблокирован, частота развёртки снижается к минимуму. Это снижает энергопотребление и позволяет не отключать дисплей.

Пиковая яркость 2000 нит. По сравнению с 13 Pro Max, показатель увеличен на 66%.

Диагональ экрана осталось прежней — 6.7 дюймов. Разрешение составляет 1290 x 2796 пикселей.

Как упоминалось ранее, основная камера в смартфоне получила больший размер. Вместе с тем увеличилось и разрешение — теперь оно составляет 48 мегапикселей. Технически камера делает снимки в разрешении 12 мегапикселей. Во время съемки устройство использует пиксель-биннинг. Это означает, что информация собирается с четырёх соседних пикселей и объединяется в один большой.

В результате камера захватывает в два раза больше света, что положительно сказывается на качестве исходного фото. Добавить сюда технологию Photonic Engine (эксклюзивную для линейки Айфон 14) и получаем лучшие фотовозможности в мобильной индустрии.