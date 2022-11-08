Огляд iPhone 14 Pro Max

Зовнішній вигляд

Коли відкриваєш коробку, то бачиш великий блок камер — в Apple iPhone 14 Pro Max сенсор основної камери збільшили на 65%, що відбилося на розмірах виступу. Apple навіть довелося змінити захисний картон, який закриває смартфон. Через товщину блоку на картоні зробили виріз під камери, інакше пристрій просто не помістився б у стандартну коробку.





Другий вау-ефект настає, коли смартфон увімкнувся. Виріз під назвою Dynamic Island дає зрозуміти, що перед вами представник лінійки Про. З торішніми моделями немає такого відчуття. Наприклад, коли користуєшся базовими Айфонами 13 або 12, складається враження, що це урізані версії. Цього року Епл вдалося провести кордон між звичайними та «професійними» моделями.

Габарити пристрою — 160.7 x 77.6 x 7.9 мм. Гаджет трохи товщий, вужчий, ніж попередник. Але на око цю різницю не визначити, вона надто мала. Матеріали та дизайн у 14 Про Макс не змінилися, це ті ж металеві рубані торці та скляна задня панель. Пристрій доступний у чотирьох кольорах:

Space Black;

Silver;

Gold;

Deep Purple.

Торішня модель мала п'ять відтінків. З нових кольорів 14 Про Макс можна виділити глибокий фіолетовий, космічний чорний, який прийшов на заміну графітовому.

Камери та дисплей

Поговоримо про головні нововведення екрану Айфон 14 Про Макс 2022:

Виріз Dynamic Island. Apple змінили взаємодію зі смартфоном, тепер багатозадачність зосереджена навколо виїмки екрану. Це новий статус-бар, де динамічно відображається вся інформація. При звичайному натисканні на «Острів» розгортається віджет керування згорнутим додатком, при довгому можна відкрити програму.

Always On Display. Матриця LTPO дозволяє активно змінювати частоту оновлення екрана — від 1 Гц до 120 Гц. Коли екран заблоковано, частота розгортки зменшується до мінімуму. Це знижує енергоспоживання та дозволяє не відключати дисплей.

Пікова яскравість 2000 ніт. Порівняно з 13 Pro Max, показник збільшений на 66%.

Діагональ екрану залишилася незмінною — 6.7 дюймів. Роздільна здатність становить 1290 x 2796 пікселів.

Як згадувалося раніше, основна камера у смартфоні отримала більший розмір. Натомість збільшилась і роздільна здатність — тепер вона становить 48 мегапікселів. Технічно камера робить знімки з роздільною здатністю 12 мегапікселів. Під час зйомки пристрій використовує піксель-біннінг. Це означає, що інформація збирається з чотирьох сусідніх пікселів і поєднується в один великий.

У результаті камера захоплює вдвічі більше світла, що позитивно позначається на якості вихідного фото. Додати сюди технологію Photonic Engine (ексклюзивну для лінійки Айфон 14) та отримуємо найкращі фотоможливості у мобільній індустрії.