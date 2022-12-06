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ОГХК может стать центральным элементом замкнутого титанового цикла

ОГХК может стать центральным элементом замкнутого титанового цикла

Киев • УНН

 • 846175 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. «Объединенная горно-химическая компания» имеет собственную «миссию» в процессе реформирования титановой отрасли Украины. Она могла бы внедрить новые технологии, создать новые производства и выполнить задачу по созданию замкнутого цикла производства металлического титана, в независимости от будущей формы собственности компании, пишет УНН.

По мнению агентства, в случае сохранения в собственности государства, для выполнения этих задач ОГХК могла бы быть использована помощь со стороны государства и реинвестиции за счет собственной прибыли. При таком подходе за пару лет вполне реально создать завод по прямому восстановлению титанового порошка, который завершит цикл производства металлического титана в Украине. Оставаясь в собственности государства, такой серьезный актив на базе ОГХК мог бы войти в портфель Суверенного фонда, с идеей которого недавно выступил новый руководитель ФГИ Рустем Умеров.

В случае же сохранения курса на приватизацию госкомпании, внедрение прорывных технологий, инвестиции в новые производства и создание полного цикла производства титана должны стать главным требованием при отборе потенциального частного инвестора. Промышленные рантье, инвесторы с технологиями начала 20 века и собственники с узкими взглядами на стратегию развития отрасли Украине точно не нужны.

Времени на реформы осталось не так уж и много. При существующем уровне передовых производственных технологий через 5-10 лет станет рентабельно разрабатывать любые месторождения в любой точке мира, даже те, что ранее не представляли никакого коммерческого интереса. Без прорывных изменений в отечественных технологиях производства титана, уникальные преимущества отечественной сырьевой базы и ее выгодного географического положения заметно «съест» технологическая инфляция и освоение периферийных ресурсов. Однако, в отличие от россиян, с их устаревшими производствами, а теперь еще и международными санкциями в отношении импорта современных технологий, оборудования и инвестиций, у Украины все-же есть шанс модернизировать свою титановую промышленность на ресурсной базе ОГХК и благодаря передовым технологическим разработкам.

Имея огромные запасы собственного высококачественного сырья, опираясь на существующий уникальный научный и производственный потенциал, используя поддержку влиятельных геополитических партнеров и внедряя передовые технологии, мы выдавим рф с мирового титанового рынка, перевооружим собственную армию по самым современным стандартам, обеспечим металлом будущего не только Boeing, Airbus, Rolls Roy’s, Tesla и Apple, но и свои Моторсичь, Зорю-Машпроект, КБ ЛУЧ, Антонов и мн. др. – уверены.

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