ОГХК може стати центральним елементом замкненого титанового циклу

На думку агентства, у разі збереження у власності держави для виконання цих завдань ОГХК могла б бути використана допомога з боку держави та реінвестиції за рахунок власного прибутку. За такого підходу за кілька років цілком реально створити завод із прямого відновлення титанового порошку, який завершить цикл виробництва металевого титану в Україні. Залишаючись у власності держави, такий серйозний актив на базі ОГХК міг би увійти до портфелю Суверенного фонду, з ідеєю якого нещодавно виступив новий керівник ФДМ Рустем Умеров.

У разі збереження курсу на приватизацію держкомпанії, впровадження проривних технологій, інвестиції у нові виробництва та створення повного циклу виробництва титану повинні стати головною вимогою при відборі потенційного приватного інвестора. Промислові рантьє, інвестори з технологіями початку 20 століття та власники з вузькими поглядами на стратегію розвитку галузі Україні не потрібні.

Часу на реформи залишилося не так вже й багато. При існуючому рівні передових виробничих технологій через 5-10 років буде рентабельно розробляти будь-які родовища в будь-якій точці світу, навіть ті, що раніше не мали жодного комерційного інтересу. Без проривних змін у вітчизняних технологіях виробництва титану, унікальні переваги вітчизняної сировинної бази та її вигідного географічного положення помітно «з'їсть» технологічна інфляція та освоєння периферійних ресурсів. Однак, на відміну від росіян, з їхніми застарілими виробництвами, а тепер ще й міжнародними санкціями щодо імпорту сучасних технологій, обладнання та інвестицій, Україна все-таки має шанс модернізувати свою титанову промисловість на ресурсній базі ОГХК і завдяки передовим технологічним розробкам.

Маючи величезні запаси власної високоякісної сировини, спираючись на існуючий унікальний науковий і виробничий потенціал, використовуючи підтримку впливових геополітичних партнерів та впроваджуючи передові технології, ми видавимо росії зі світового титанового ринку, переозброїмо власну армію за найсучаснішими стандартами, забезпечимо метал Boeing, Airbus, Rolls Roy’s, Tesla та Apple, але й свої Моторсич, Зорю-Машпроект, КБ ПРОМІНЬ, Антонов та багатьох інших – впевнені.