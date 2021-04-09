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Офтальмолог рассказал, как защитить глаза в период эпидемии коронавируса

Офтальмолог рассказал, как защитить глаза в период эпидемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 43560 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии НМАПО им. П.Л. Шупика Сергей Рыков рассказал в интервью УНН, как защитить глаза от попадания инфекции, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

"Первое – это очки. Если человек постоянно пользуется очками, то при контакте слюна от человека, с которым он разговаривает, попадает прямо на стекло. Нужно прийти домой и помыть очки под проточной водой с мылом, можно дезинфицирующим веществом протереть, чтобы они были чистыми. Можно положить их под ультрафиолетовую лампу", - пояснил офтальмолог.

Рыков также отметил, что важно не просто мыть руки после возвращения из общественных мест домой, но и умываться.

"Когда вы пришли из общественных мест – научитесь сами и научите своих детей умываться. Надо сначала намылить руки хорошо, обязательно между пальцами. Вытираем не полотенцем, а бумажными салфетками и выкидываем их. Потом мылом моем глазки. Не нужно бояться, что мыло попадет в глаза. Если немножко мыла попадет, то не страшно, глаз очистится. Дальше душ, закрываем глаза, потом помыли голову и моете глаза. Когда идете в супермаркет, одевайте, пожалуйста, пластиковые очки. Маска, очки и перчатки — это важный момент на сегодняшний день", - рассказал специалист.

Если же вы заболели COVID-19 и чувствуете, что ваши глаза страдают от инфекции, то можно принять некоторые меры, которые позволят уменьшить концентрацию вируса. Так, по словам медика, можно использовать специальные дезинфицирующие средства, капли с борной кислотой.

"Резко кислая среда или резко щелочная не нравится вирусу. Нужно закапать и промыть. Ромашка, череда, это если больше ничего нет, то можно заварить, одна чайная ложка на стакан воды, когда осядут все чаинки на дно, то прозрачную жидкость капать в оба глаза. Это мы промоем глаза и немного дезинфицируем. Нужно уменьшить концентрацию вируса, чем меньше концентрация, тем легче протекает заболевание. Можно промывать любыми отварами: ромашка, череда, но не зверобой. Потому что в нем есть йод, и можно получить ожог", - отметил Рыков.

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Но все же это не заменит консультации специалиста. Профессор Рыков отмечает, что пандемия коронавируса не должна стать причиной отказа от общения с профильными специалистами, в том числе и с врачами-офтальмологами, особенно это касается детей - ведь своевременное лечение помогает спасти зрение.

О том, как коронавирус влияет на зрение и как его сохранить, смотрите в интервью со специалистом.

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