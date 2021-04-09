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Офтальмолог розповів, як захистити очі в період епідемії коронавірусу

Офтальмолог розповів, як захистити очі в період епідемії коронавірусу

Київ • УНН

 • 43563 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології НМАПО ім. П.Л.Шупика Сергій Риков розповів в інтерв'ю УНН, як захистити очі від потрапляння інфекції, що особливо актуально в період пандемії коронавірусу.

“Перше — це окуляри. Якщо людина постійно користується окулярами, то при контакті слина від людини, з якою вонв розмовляє, потрапляє прямо на скло. Потрібно прийти додому і помити окуляри під проточною водою з милом, можна дезинфікуючим розчином протерти, щоб вони були чистими. Можна покласти їх під ультрафіолетову лампу”, - пояснив офтальмолог.

Риков також зазначив, що важливо не просто мити руки після повернення з громадських місць додому, але і вмиватися.

“Коли ви прийшли з громадських місць — навчіться самі і навчіть своїх дітей умиватися. Треба спочатку намилити руки добре, обов’язково між пальцями. Витираємо не рушником, а паперовими серветками, і викидаємо їх. Потім милом миємо очі. Не потрібно боятися, що мило потрапить в очі. Якщо трошки мила потрапить, то не страшно, око очиститься. Далі душ, закриваємо очі, потім помили голову і миєте очі. Коли йдете в супермаркет, одягайте, будь ласка, пластикові окуляри. Маска, окуляри і рукавички — це важливий момент на сьогоднішній день”, - розповів фахівець.

Якщо ж ви захворіли COVID-19 і відчуваєте, що ваші очі страждають від інфекції, то можна вдатися до певних заходів, які дозволять зменшити концентрацію вірусу. Так, за словами медика, можна використовувати спеціальні дезінфікуючі засоби, краплі з борною кислотою.

“Різко кисле середовище або різко лужне не подобається вірусу. Потрібно закапати і промити. Ромашка, череда, це якщо більше нічого немає, то можна заварити, одна чайна ложка на склянку води, коли осядуть усі чаїнки на дно, то прозору рідину капати в обидва ока. Це ми промиємо очі і трохи дезінфікуємо. Потрібно зменшити концентрацію вірусу, чим менше концентрація, тим легше протікає захворювання. Можна промивати будь-якими відварами: ромашка, череда, але не звіробій. Тому що в ньому є йод, і можна отримати опік”, - зазначив Риков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офтальмолог: до 50% короткозорих людей, які перенесли COVID-19, стикаються з погіршенням зору

Але все ж це не замінить консультації фахівця. Професор Риков зазначає, що пандемія коронавірусу не повинна стати причиною відмови від спілкування з профільними фахівцями, зокрема і з лікарями- офтальмологами, особливо це стосується дітей — адже своєчасне лікування допомагає врятувати зір.

Про те, як коронавірус впливає на зір і як його зберегти, дивіться в інтерв’ю з фахівцем.

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