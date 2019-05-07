"Оффшорные недра": ГБР зарегистрировало уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по результатам рассмотрения заявления ОО "Национальный интерес Украины" о сдаче недр Украины в оффшоры в пользу иностранных компаний. Об этом сообщила общественная организация на своей странице в Facebook, передает УНН.
Уголовное производство зарегистрировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества с помощью служебного положения). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"В деле фигурируют фамилии беглых бывших министров времен Януковича: Эдуарда Ставицкого (экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины), Николая Присяжнюка (экс-министра аграрной промышленности), а также российского олигарха Павла Фукса и других 12 человек, которые были или до этого дня являются чиновниками, руководителями государственных предприятий, задействованных в преступной схеме.
Следствие начато, а мы не останавливаемся. Вскоре мы опубликуем детализированные схемы нашего расследования, где будет схематично изображено, как, кто и каким образом, используя властные полномочия по сговору, по сути узурпировали и присвоили себе разработку месторождений и добычу украинского природного газа, который по Конституции принадлежит народу Украины, с целью передачи контроля за природными месторождениями в оффшоры.
Согласно этим схемам будет очевидно, что к статье 191 ч. 5 добавятся еще и ст. 111 (госизмена), ст. 190 (мошенничество), ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств, нанесения ущерба бюджету), ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 240 (нарушение правил охраны и использования недр), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 366 (служебный подлог), ст. 367 (служебная халатность), ст. 368-2 (незаконное обогащение), ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины", - анонсировали в ОО "Национальный интерес Украины".
Напомним, общественная организация "Национальный интерес Украины" провела расследование, по итогам которого заявила, что раскрыла глобальную схему вывода денег и сдачи недр Украины в пользу иностранных компаний.
"Данная схема была реализована группой лиц, среди которых всем известные фамилии одиозных бизнесменов и чиновников Кабмина Украины", - отмечают в ОО "Национальный интерес Украины".