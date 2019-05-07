"Офшорні надра": ДБР зареєструвало кримінальне провадження

ukru
22 березня, 17:51 • 57330 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 106429 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 93488 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 94544 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 73822 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 99736 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150083 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167388 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154390 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242577 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
80 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 30805 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 25562 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 35645 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 32868 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 20162 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159536 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242578 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206638 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191661 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 51001 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 47565 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 64251 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 42435 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 76604 перегляди
Актуальне
"Офшорні надра": ДБР зареєструвало кримінальне провадження

"Офшорні надра": ДБР зареєструвало кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 10908 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за результатами розгляду заяви ГО "Національний інтерес України" про здачу надр України в офшори на користь іноземних компаній. Про це повідомила громадська організація на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Кримінальне провадження зареєстроване за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна за допомогою службового становища). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"У справі фігурують прізвища колишніх міністрів-втікачів часів Януковича: Едуарда Ставицького (екс-міністра енергетики і вугільної промисловості України), Миколи Присяжнюка (екс-міністра аграрної промисловості), а також російського олігарха Павла Фукса та інших 12 осіб, які були або до цього дня є чиновниками, керівниками державних підприємств, задіяних в злочинній схемі.

Слідство розпочато, а ми не зупиняємося. Незабаром ми опублікуємо деталізовані схеми нашого розслідування, де буде схематично зображено, як, хто і яким чином, використовуючи владні повноваження за змовою, по суті узурпували і привласнили собі розробку родовищ і видобуток українського природного газу, який за Конституцією належить народу України, з метою передачі контролю за природними родовищами в офшори.

Згідно з цими схемами буде очевидно, що до статті 191 ч. 5 додадуться ще й ст. 111 (держзрада), ст. 190 (шахрайство), ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів, нанесення шкоди бюджету), ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 240 (порушення правил охорони і використання надр), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 366 (службове підроблення), ст. 367 (службова недбалість), ст. 368-2 (незаконне збагачення), ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України", - анонсували в ГО "Національний інтерес України".

Нагадаємо, громадська організація "Національний інтерес України" провела розслідування, за підсумками якого заявила, що розкрила глобальну схему виведення грошей і здачі надр України на користь іноземних компаній.

"Дана схема була реалізована групою осіб, серед яких всім відомі прізвища одіозних бізнесменів і чиновників Кабміну України", - наголошують в ГО "Національний інтерес України".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,216.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.29