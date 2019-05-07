"Офшорні надра": ДБР зареєструвало кримінальне провадження

Кримінальне провадження зареєстроване за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна за допомогою службового становища). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"У справі фігурують прізвища колишніх міністрів-втікачів часів Януковича: Едуарда Ставицького (екс-міністра енергетики і вугільної промисловості України), Миколи Присяжнюка (екс-міністра аграрної промисловості), а також російського олігарха Павла Фукса та інших 12 осіб, які були або до цього дня є чиновниками, керівниками державних підприємств, задіяних в злочинній схемі.

Слідство розпочато, а ми не зупиняємося. Незабаром ми опублікуємо деталізовані схеми нашого розслідування, де буде схематично зображено, як, хто і яким чином, використовуючи владні повноваження за змовою, по суті узурпували і привласнили собі розробку родовищ і видобуток українського природного газу, який за Конституцією належить народу України, з метою передачі контролю за природними родовищами в офшори.

Згідно з цими схемами буде очевидно, що до статті 191 ч. 5 додадуться ще й ст. 111 (держзрада), ст. 190 (шахрайство), ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів, нанесення шкоди бюджету), ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 240 (порушення правил охорони і використання надр), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 366 (службове підроблення), ст. 367 (службова недбалість), ст. 368-2 (незаконне збагачення), ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України", - анонсували в ГО "Національний інтерес України".

Нагадаємо, громадська організація "Національний інтерес України" провела розслідування, за підсумками якого заявила, що розкрила глобальну схему виведення грошей і здачі надр України на користь іноземних компаній.

"Дана схема була реалізована групою осіб, серед яких всім відомі прізвища одіозних бізнесменів і чиновників Кабміну України", - наголошують в ГО "Національний інтерес України".