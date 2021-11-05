Официально: Волынская область с 8 ноября переходит в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. С понедельника, 8 ноября, Волынская область войдет в “красную” зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, пишет УНН.
Цитата
“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 08 ноября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Волынской области”, — написал Немчінов.
Детали
По его словам, “красный” уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений.
"В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы”, — добавил он.
Дополнение
Ранее в СМИ сообщали, что Волынская область 6 ноября может перейти в "красную" зону.
В Украине зафиксировано уже 3,03 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 ноября, - почти 26,5 тысячи, падение после антирекорда накануне. Госпитализированы за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Высокий показатель летальных исходов за сутки - 696.