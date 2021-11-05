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Офіційно: Волинська область з 8 листопада переходить у "червону" зону

Київ • УНН

 • 16538 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. З понеділка, 8 листопада, Волинська область увійде до “червоної” зони карантину. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС, пише УНН.

Офіційно: Волинська область з 8 листопада переходить у "червону" зону

Цитата

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області”, — написав Немчінов.

Деталі

За його словами, “червоний” рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень.

“Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані”, — додав він.

Доповнення

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Волинська область 6 листопада може перейти в "червону" зону.

В Україні зафіксовано вже 3,03 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 листопада, - майже 26,5 тисячі, падіння після антирекорду напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому майже 5,5 тисячі осіб, що на рівні попереднього дня. Високий показник летальних випадків за добу – 696.

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