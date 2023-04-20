Официально: Матернова станет новым послом ЕС в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель официально объявил о назначении 40 глав делегаций и 1 временного поверенного в делах Европейского Союза, в том числе Катарины Матерновой как нового главы представительства ЕС в Украине, передает УНН со ссылкой на EEAS.
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"Катарина Матернова назначена на должность посла ЕС в Украине", - говорится в сообщении.
Детали
40 глав делегаций будут официально назначены после получения официального одобрения (агремана) от соответствующих принимающих стран, указали в ЕС.
Дополнение
Сейчас Катарина Матернова является заместителем генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении. Ранее она занимала должность старшего советника и менеджера вице-президента Всемирного банка в Европе и Центральной Азии.