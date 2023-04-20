Официально: Матернова станет новым послом ЕС в Украине

Цитата

"Катарина Матернова назначена на должность посла ЕС в Украине", - говорится в сообщении.

Детали

40 глав делегаций будут официально назначены после получения официального одобрения (агремана) от соответствующих принимающих стран, указали в ЕС.

Дополнение

Сейчас Катарина Матернова является заместителем генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении. Ранее она занимала должность старшего советника и менеджера вице-президента Всемирного банка в Европе и Центральной Азии.