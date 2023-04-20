ЄС збирається змінити посла в Україні: назвали ім'я
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Заступник голови Генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства та розширення Катаріна Матернова отримає посаду посла ЄС у Києві. Про це з посиланням на внутрішній документ ЄС повідомляє Politico, пише УНН.
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Інформацію про своє нове призначення підтвердила сама Матернова. "Дякую! Для мене це велика нагорода і водночас величезний виклик. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи", - написала вона у Twitter.
Катаріна Матернова зі Словаччини виконує обов’язки керівника групи підтримки України у складі Єврокомісії.
Видання зазначає, що таке призначення - це "ще один сигнал підтримки для України". І що Матернова "вже глибоко пов’язана з українським керівництвом" - перевага для представлення європейських інтересів у Києві.
Додамо
Нині послом Євросоюзу у Києві є Матті Маасікас із Естонії.