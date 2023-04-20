ЕС собирается сменить посла в Украине: назвали имя

Детали

Информацию о своем новом назначении подтвердила сама Матернова. "Спасибо! Для меня это большая награда и одновременно огромный вызов. Я с нетерпением жду совместной работы", - написала она в Twitter.

Катарина Матернова из Словакии исполняет обязанности руководителя группы поддержки Украины в составе Еврокомиссии.

Издание отмечает, что такое назначение - это "еще один сигнал поддержки для Украины". И что Матернова "уже глубоко связана с украинским руководством" - преимущество для представления европейских интересов в Киеве.

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Сейчас послом Евросоюза в Киеве является Матти Маасикас из Эстонии.