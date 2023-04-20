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Офіційно: Матернова стане новим послом ЄС в Україні

Офіційно: Матернова стане новим послом ЄС в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель офіційно оголосив про призначення 40 голів делегацій та 1 тимчасового повіреного у справах Європейського Союзу, у тому числі Катаріни Матернової як нового голови представництва ЄС в Україні, передає УНН з посиланням на EEAS.

Цитата

"Катаріну Матернову призначено на посаду посла ЄС в Україні", - ідеться у повідомленні.

Деталі

40 голів делегацій будуть офіційно призначені після отримання офіційного схвалення (агреману) від відповідних приймаючих країн, вказали у ЄС.

Доповнення

Зараз Катаріна Матернова є заступником генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення. Раніше вона обіймала посаду старшого радника та менеджера віце-президента Світового банку в Європі та Центральній Азії.

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