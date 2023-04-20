Офіційно: Матернова стане новим послом ЄС в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель офіційно оголосив про призначення 40 голів делегацій та 1 тимчасового повіреного у справах Європейського Союзу, у тому числі Катаріни Матернової як нового голови представництва ЄС в Україні, передає УНН з посиланням на EEAS.
Цитата
"Катаріну Матернову призначено на посаду посла ЄС в Україні", - ідеться у повідомленні.
Деталі
40 голів делегацій будуть офіційно призначені після отримання офіційного схвалення (агреману) від відповідних приймаючих країн, вказали у ЄС.
Доповнення
Зараз Катаріна Матернова є заступником генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення. Раніше вона обіймала посаду старшого радника та менеджера віце-президента Світового банку в Європі та Центральній Азії.