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Официальный сайт Украины атаковали хакеры - МИД

Официальный сайт Украины атаковали хакеры - МИД

Киев • УНН

 • 28302 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Неизвестные ночью совершили атаку на официальный сайт Украины Ukraine.ua. Об этом сообщило в среду Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Цитата

“В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществлено кибератаку. В результате атаки сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. По состоянию на 13.00 доступ к сайту восстановлен, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается. Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта”, — сообщили в МИД.

Детали

Сообщается, что в ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.

Что было раньше

В ночь с 13 на 14 января было совершено хакерской атаки на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 14 января работал доступ к правительственной странице. Сайт “Дия” также “лежал”.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети распространялось якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

В Минцифре сообщили, что все доказательства указывают, что за кибератакой стоит Россия.

Справочно

Официальный сайт Украины Ukraine.ua запустили 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине-креативной, динамичной, инновационной, стране многообразия и чарующей природы, стране свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего.

Сегодня сайт Ukraine.ua говорит на семи иностранных языках — английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и иврите. Это помогает представить современную Украину миллиардам людей по всему миру.

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