Офіційний сайт України атакували хакери - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Невідомі вночі здійснили атаку на офіційний сайт України Ukraine.ua. Про це повідомило у середу Міністерство закордонних справ України, пише УНН.
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“В ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснено кібератаку. Внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів. Станом на 13.00 доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває. Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту”, — повідомили в МЗС.
Деталі
Повідомляється, що найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу.
Що було раніше
У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, у тому числі МЗС, МОН та інші.
Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблокований, проте станом на 8:30 14 січня працював доступ до урядової сторінки. Сайт “Дія” також “лежав”.
Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі поширювалася нібито заява самих хакерів, у якій стверджується, що “всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу”.
У Мінцифрі повідомили, що всі докази вказують, що за кібератакою стоїть Росія.
Довідково
Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну — креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього.
Сьогодні сайт Ukraine.ua говорить сімома іноземними мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті. Це допомагає представити сучасну Україну мільярдам людей по всьому світу.