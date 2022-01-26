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Шахед-136

Офіційний сайт України атакували хакери - МЗС

Офіційний сайт України атакували хакери - МЗС

Київ • УНН

 • 28309 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Невідомі вночі здійснили атаку на офіційний сайт України Ukraine.ua. Про це повідомило у середу Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

Цитата

“В ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснено кібератаку. Внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів. Станом на 13.00 доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває. Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту”, — повідомили в МЗС.

Деталі

Повідомляється, що найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу.

Що було раніше

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, у тому числі МЗС, МОН та інші.

Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблокований, проте станом на 8:30 14 січня працював доступ до урядової сторінки. Сайт “Дія” також “лежав”.

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі поширювалася нібито заява самих хакерів, у якій стверджується, що “всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу”.

У Мінцифрі повідомили, що всі докази вказують, що за кібератакою стоїть Росія.

Довідково

Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну — креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього.

Сьогодні сайт Ukraine.ua говорить сімома іноземними мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті. Це допомагає представити сучасну Україну мільярдам людей по всьому світу.

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