Официальный курс гривны установлен на уровне 28,60 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На 4 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,60 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.6000 грн за доллар;
33.4806 грн за евро;
0.36060 грн за российский рубль;
37.1900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 ноября курс всех указанных валют вырос.