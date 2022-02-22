Официальный курс гривны установлен на уровне 28,48 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.484 грн за доллар;

32.288 грн за евро;

0.362 грн за российский рубль;

38.780 грн за фунт стерлингов.

Сравнению с 21 февраля курс доллара, евро и фунта вырос, рубля - упал:

+0.142 грн за доллар;

+0.093 грн за евро;

-0.011 грн за российский рубль;

+0.189 грн за фунт стерлингов.