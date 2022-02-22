Официальный курс гривны установлен на уровне 28,48 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,48 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.484 грн за доллар;
32.288 грн за евро;
0.362 грн за российский рубль;
38.780 грн за фунт стерлингов.
Сравнению с 21 февраля курс доллара, евро и фунта вырос, рубля - упал:
+0.142 грн за доллар;
+0.093 грн за евро;
-0.011 грн за российский рубль;
+0.189 грн за фунт стерлингов.