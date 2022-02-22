Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,48 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,48 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.484 грн за долар;
32.288 грн за євро;
0.362 грн за російський рубль;
38.780 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 лютого курс долара, євро та фунта зріс, рубля - впав:
+0.142 грн за долар;
+0.093 грн за євро;
-0.011 грн за російський рубль;
+0.189 грн за фунт стерлінгів.