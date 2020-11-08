Официальный курс гривны установлен на уровне 28,36 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На 8 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,36 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.3643 грн за доллар;
33.5819 грн за евро;
0.36649 грн за российский рубль;
37.1019 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 ноября курс указанных валют не изменился.