Официальный курс гривны установлен на уровне 28,30 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. По состоянию на 6 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,30 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.3038 грн за доллар;
34.4047 грн за евро;
0.37816 грн за российский рубль;
38.0913 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 декабря курс указанных валют не изменился.