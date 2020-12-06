Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,30 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на 6 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,30 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.3038 грн за долар;
34.4047 грн за євро;
0.37816 грн за російський рубль;
38.0913 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 5 грудня курс зазначених валют не змінився.