Официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На 24 октября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.2650 грн за доллар;
33.4106 грн за евро;
0.36794 грн за российский рубль;
37.0074 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 октября курс указанных валют не изменился.