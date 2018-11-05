Официальный курс гривны установлен на уровне 28,13 грн / доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,13 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 ноября установлены на таком уровне:
28.132823 грн за доллар;
32.119244 грн за евро;
0.428990 грн за российский рубль;
36.553140 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 ноября курс всех валют вырос, кроме курса доллара — который снизился.