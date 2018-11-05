Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,13 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,13 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 листопада встановлені на такому рівні:
28.132823 грн за долар;
32.119244 грн за євро;
0.428990 грн за російський рубль;
36.553140 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 листопада курс усіх валют зріс, окрім курсу долара — який знизився.