Официальный курс гривны установлен на уровне 28,10 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,10 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.094300 грн за доллар;
31.932000 грн за евро;
0.374350 грн за российский рубль;
38.074800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 февраля курс доллара, евро, фунта, рубля упал:
-0.148 грн за доллар;
-0.096 грн за евро;
-0.001 грн за российский рубль;
-0.165 грн за фунт стерлингов.