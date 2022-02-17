Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,10 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,10 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.094300 грн за долар;
31.932000 грн за євро;
0.374350 грн за російський рубль;
38.074800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 лютого курс долара, євро, фунта, рубля впав:
-0.148 грн за долар;
-0.096 грн за євро;
-0.001 грн за російський рубль;
-0.165 грн за фунт стерлінгів.