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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51366 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,10 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,10 грн/долар

Київ • УНН

 • 14660 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,10 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.094300 грн за долар;

31.932000 грн за євро;

0.374350 грн за російський рубль;

38.074800 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 16 лютого курс долара, євро, фунта, рубля впав:

-0.148 грн за долар;

-0.096 грн за євро;

-0.001 грн за російський рубль;

-0.165 грн за фунт стерлінгів.

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