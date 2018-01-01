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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 37132 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн / долл

Киев • УНН

 • 9151 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 января установлены на таком уровне:

28,067223 грн за доллар;

33,495424 грн за евро;

0,487030 грн за российский рубль;

37,733670 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 31 декабря, курс всех валют не изменился.

Украинские Национальные Новости

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