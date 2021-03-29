Официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По состоянию на 29 марта 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.967900 грн за доллар;
32.953200 грн за евро;
0.368280 грн за российский рубль;
38.535600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 марта курс фунта и рубля вырос, когда доллар и евро - упали.