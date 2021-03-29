Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,97 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на 29 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.967900 грн за долар;
32.953200 грн за євро;
0.368280 грн за російський рубль;
38.535600 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 28 березня курс фунту та рубля зріс, коли долар та євро - впали.