Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,97 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.967900 грн за долар;

32.953200 грн за євро;

0.368280 грн за російський рубль;

38.535600 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 28 березня курс фунту та рубля зріс, коли долар та євро - впали.