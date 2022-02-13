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15 марта, 19:03 • 101102 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130814 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116957 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111041 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101207 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98309 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85703 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118990 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125134 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126972 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар

Киев • УНН

 • 19335 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.875 грн за доллар;

31.878 грн за евро;

0.374 грн за российский рубль;

37.842 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 февраля курс доллара, евро, фунта и рубля - не изменился.

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