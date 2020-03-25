Официальный курс гривны установлен на уровне 27,77 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На 25 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.772800 грн за доллар;
30.105700 грн за евро;
0.354560 грн за российский рубль;
32.703900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 марта курс курс рубля и фунта вырос, когда евро и доллар упали.