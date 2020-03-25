Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,77 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На 25 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,77 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.772800 грн за долар;
30.105700 грн за євро;
0.354560 грн за російський рубль;
32.703900 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 березня курс курс рубля та фунта зріс, коли євро та долар впали.