Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На 2 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.753800 грн за доллар;
30.323800 грн за евро;
0.351230 грн за российский рубль;
34.331500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 апреля курс всех валют вырос, кроме рубля, который снизился.