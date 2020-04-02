Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На 2 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.753800 грн за долар;
30.323800 грн за євро;
0.351230 грн за російський рубль;
34.331500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 квітня курс усіх валют зріс, крім рубля, який знизився.