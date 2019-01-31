Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На 31 января 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 января установлены на таком уровне:
27.755525 грн за доллар;
31.721790 грн за евро;
0.419910 грн за российский рубль;
36.319471 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 января курс всех валют, кроме евро и рубля (курс которых упал), вырос.