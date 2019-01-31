Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 января установлены на таком уровне:

27.755525 грн за доллар;

31.721790 грн за евро;

0.419910 грн за российский рубль;

36.319471 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 января курс всех валют, кроме евро и рубля (курс которых упал), вырос.