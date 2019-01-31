Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар

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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 255747 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 253314 перегляди

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21 березня, 18:19 • 255720 перегляди

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21 березня, 16:46 • 219290 перегляди

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21 березня, 12:30 • 191178 перегляди

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21 березня, 08:36 • 363753 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На 31 січня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 31 січня встановлені на такому рівні:

27.755525 грн за долар;

31.721790 грн за євро;

0.419910 грн за російський рубль;

36.319471 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 30 січня курс усіх валют, окрім євро та рубля (курс яких впав), зріс.

Українські Національні Новини

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