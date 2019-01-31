Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На 31 січня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 31 січня встановлені на такому рівні:
27.755525 грн за долар;
31.721790 грн за євро;
0.419910 грн за російський рубль;
36.319471 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 січня курс усіх валют, окрім євро та рубля (курс яких впав), зріс.