Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро среды установлены на таком уровне:

27.7373 грн за доллар;

33.8021 грн за евро;

0.3775 грн за российский рубль;

37.5286 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 16 декабря курс доллара снизился, других валют — вырос.