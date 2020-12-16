Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По состоянию на 17 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро среды установлены на таком уровне:
27.7373 грн за доллар;
33.8021 грн за евро;
0.3775 грн за российский рубль;
37.5286 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 декабря курс доллара снизился, других валют — вырос.