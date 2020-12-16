Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,73 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Станом на 17 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,73 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок середи встановлені на такому рівні:
27.7373 грн за долар;
33.8021 грн за євро;
0.3775 грн за російський рубль;
37.5286 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 16 грудня курс долара знизився, інших валют — зріс.