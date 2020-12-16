Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,73 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок середи встановлені на такому рівні:

27.7373 грн за долар;

33.8021 грн за євро;

0.3775 грн за російський рубль;

37.5286 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 16 грудня курс долара знизився, інших валют — зріс.