Официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на 12 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.674400 грн за доллар;
33.672800 грн за евро;
0.373580 грн за российский рубль;
39.155100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 мая курс евро и фунта валют вырос, когда курс рубля и доллара - упал.