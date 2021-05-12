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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 53011 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/доллар

Киев • УНН

 • 18209 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на 12 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.674400 грн за доллар;

33.672800 грн за евро;

0.373580 грн за российский рубль;

39.155100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 11 мая курс евро и фунта валют вырос, когда курс рубля и доллара - упал.

Украинские Национальные Новости

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