Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,67 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.674400 грн за долар;

33.672800 грн за євро;

0.373580 грн за російський рубль;

39.155100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 11 травня курс євро та фунта валют зріс, коли курс рубля та долара - впав.