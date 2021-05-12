Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,67 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Станом на 12 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,67 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.674400 грн за долар;
33.672800 грн за євро;
0.373580 грн за російський рубль;
39.155100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 11 травня курс євро та фунта валют зріс, коли курс рубля та долара - впав.