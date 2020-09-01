Официальный курс гривны установлен на уровне 27,56 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На 1 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,56 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.5618 грн за доллар;
32.8950 грн за евро;
0.37225 грн за российский рубль;
36.6958 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 августа курс валют — вырос.