Официальный курс гривны установлен на уровне 27,39 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На 25 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,39 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.394200 грн за доллар;
32.462100 грн за евро;
0.367230 грн за российский рубль;
36.006900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 августа курс валют — снизился.