Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,39 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На 25 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,39 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.394200 грн за долар;
32.462100 грн за євро;
0.367230 грн за російський рубль;
36.006900 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 серпня курс валют — знизився.